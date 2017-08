Mientras lo retenían en el piso, revolvieron el lugar alumbrándose con linternas. Jones asegura que no le pudo ver el rostro a los atacantes por la oscuridad. Con las manos atadas, lo sacaron del lugar y comenzaron a prender fuego el puesto. "Empezó en la cocina y luego hacia el resto de las piezas. No vi cual de ellos lo prendió ni como pero ellos lo prendieron. Me sentaron enseguida en el asiento de atrás del auto. Me dijeron que me quedara tranquilo, que no me moviera de ahí. Después escuché un fuerte ruido que creí que era un disparo y sentí que se rompió el vidrio lateral trasero", sigue el relato de Jones.