El cierre estuvo a cargo del periodista Daniel Santoro, quien resaltó que "Argentina no tiene un fiscal especializado en políticas internacionales, es decir, no estamos preparados desde lo jurídico para legislar sobre terrorismo". Además, pidió a los funcionarios y expertos que entrenen a los periodistas "sobre temas nucleares para no caer en el comentario espontáneo vacío de contenido por falta de conocimiento en la materia".