La figura del radical genera posiciones encontradas. Parte del radicalismo no lo quiere y en el electorado genera iguales amores y odios, pero lo concreto es que el votante lo considera, aunque no le guste, como el único en condiciones de manejar la provincia (al menos eso logró instalar). Costa es un importante empresario con una fortuna que supera los 100 millones de pesos. Ese éxito empresarial le da un plus a la hora del balance frente a otros candidatos.