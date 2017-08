—No solo por mi origen chileno, sino que fui a nuestra embajada en Caracas hace un par de meses y ví que en los supermercados no había pan, y farmacias sin medicinas y filas larguísimas para comprar papel higiénico. Los venezolanos están sufriendo y por eso el Vicepresidente dijo que los Estados Unidos no van a descansar hasta que Venezuela tenga su democracia plena de nuevo.