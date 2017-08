Lo que vino después fue contundente. Pasadas las 21.30, Costa llegó al Comité Radical y se mostró emocionado por el triunfo pero más que nada, aliviado. Ese alivio no tuvo que ver con el kirchnerismo, sino con la interna que le plantó el propio radicalismo y que lo tuvo nervioso hasta ayer. Con la interna solucionada, Costa y Cambiemos deberán preguntarse porque, pese al desastre, los números del kirchnerismo siguen siendo altos. El diputado radical fue tajante en su discurso. "El 75% de la población se manifestó en contra del Gobierno que nos ha saqueado", disparó Costa además de afirmar que Cristina y Máximo tienen "miedo de caminar por Santa Cruz" porque "no pueden mirar a los santacruceños a los ojos" y agregó que "no aparecen" porque saben "que mintieron"."Les queremos transmitir que desde Santa Cruz podemos asegurar que el frente Unión Para Vivir Mejor Cambiemos obtuvo el 52% de los votos", dijo al empezar su discurso. Ese 52%, terminó siendo 45 y ahí la cosa no es tan parecida. "Aquí donde se construyó el kirchnerismo, donde desplegaron su proyecto durante tantos años, la población le dijo basta a este modelo de impunidad, de corrupción. El pueblo envió un mensaje, no queremos más esa forma de gobernar sin escuchar a la gente", sentenció el ya candidato a senador.