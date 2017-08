Rodeado de María Eugenia Vidal, Carrió, Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y gran parte de los principales candidatos, el Presidente expresó anoche, cuando Cambiemos se mostraba seis puntos por encima de Cristina Kirchner en Buenos Aires, que "el triunfo se logró por una relación que se construyó de a poco y con el esfuerzo de todos". Luego le dedicó un breve párrafo a Carrió cuando le recordó que durante el asado que compartieron al mediodía en Olivos le pidió que no comiera mucho para poder estar liviana para los festejos de la noche, "pero no me hizo caso", aclaró el presidente entre risas. Pero Macri elogió sobremanera a Vidal y realizó un repaso detallado de los triunfos sorpresivos de Cambiemos en el país como Santa Cruz, San Luis, Entre Ríos y La Pampa.

Macri contrarrestará el amplio triunfo de Carrió en la Capital con los batacazos que logró Cambiemos a nivel nacional. Con respecto a las PASO de 2015 Cambiemos mejoró sus resultados en 20 de las 24 provincias y si se mantienen en octubre estos resultados, será la primera vez desde 1985 que una fuerza política gana en Buenos Aires, la Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza en elecciones legislativas. Macri también potenciará los triunfos de San Luis, La Pampa y Santa Cruz para potenciar su figura. Pero en Cambiemos no subestiman al "Huracán Carrió" que con la victoria de anoche puee ser un arma de doble filo para el propio gobierno.