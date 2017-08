Santa Fe, con un triunfo para un ex ministro de Cristina Kichner, no sólo sorprendió por la recuperación de Agustín Rossi sino que relegó al socialismo al tercer lugar. No es un gobernador confrontativo, pero de todos modos Miguel Lifschitz pierde poder en el mapa nacional y debilita la llama del Frente Progresista que podría perder la provincia en 2019. En Tierra del Fuego también ganó el kirchnerismo, con Martín Pérez de La Cámpora, dejando herida a Roxana Bertone que mantiene su propio equilibrio con la Rosada.