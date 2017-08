"¡Vamos a volver, a volver! ¡Vamos a volver!" gritaban la militancia agitando los dedos en V. Filmus, en el borde del escenario, se prestaba a las selfies y abrazaba a los que se le acercaban a pedirle que no afloje. "Hay que pelearla, hay que salir a militarla", les decía él, con los dientes apretados y los ojos llenos de emoción. Luego de algunas fotos y unas palabras breves para los periodistas, se retiraron los precandidatos. Algunos se quedaron en el sector de prensa para mirar las pantallas que llevaban el boca de urna. "Son apenas cinco puntos, esto se puede revertir", comentó Carlos Heller con prudente entusiasmo. Se refería a al versus entre Bullrich y Cristina en la provincia. Las especulaciones iban y venían, sólo había que ser fríos. Justamente eso no era lo que sucedía entre los militantes que, finalizado el acto, iban abandonando el lugar con caras largas y tristes. Quizás lo que no podían entender es que la gran conductora del movimiento pierda en un área profundamente peronista con un candidato que carecía de popularidad y conocimiento. La sensación era agridulce, pero las posibilidades aún estaban. ¿Le alcanza a Unidad Ciudadana con el segundo puesto de Filmus? Seguro que no, y más cuando Carrió le terminó sacando más del doble de sus puntos. Pero para Filmus, como dijo ni bien salió a escena, es también una oportunidad: intentar agrupar a la oposición, ese es el objetivo, lo que lo mantiene con las energías intactas. Aunque parezca un imposible.