Por su parte, Julián Domínguez ni siquiera llegó a ser candidato. Si bien trabajó para la campaña de Florencio Randazzo, no obtuvo lugar en las listas y mantuvo un perfil bajo: solo participó de una actividad en una plaza en Chacabuco, su ciudad natal. Desde su entorno deslizaron que si Randazzo le hubiera pedido más participación en la campaña, habría accedido. Pero lo cierto es que no hubo una sola foto de los dos, ni declaraciones de Domínguez pidiendo votar al ex ministro, ni un solo tuit ni retuit del ex presidente de la Cámara que lo vincule con el candidato a senador.