Si bien no es candidato, su indubitable cercanía con la ex presidente -durante cuya gestión fue una especie de super ministro- cualquier desgracia judicial de Julio De Vido podía salpicar a la hoy precandidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires. El arquitecto amigo de Néstor fue quien se llevó el mayor lugar en los escritos judiciales emitidos durante el mes que duró la campaña electoral previa a las PASO. Este protagonismo fue públicamente ignorado por Cristina quien guardó un prudente y obligado silencio sobre los traspiés en la justicia del ex ministro de Planificación.