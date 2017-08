En las catorce elecciones en las que ha sido candidato Sergio Massa repite tres cosas, siempre igual. Los viernes al mediodía come con empleados de supermercados de la zona norte, el sábado a la tarde juega al fútbol con sus compañeros de colegio donde hizo la primaria y secundaria en San Martín y el domingo almuerza lasagna con su mamá Lucy. Su aliada Margarita Stolbizer en la fórmula para el Senado nacional por Buenos Aires no tiene cábala pero tal vez debería: el viernes tuvo que meterse en la cama aquejada por una fuerte gripe. Del lado de Capital, 1País "estrena" precandidato, el economista Matías Tombolini no tiene experiencia previa: "Voy a inaugurar la cábala comiendo un asado al mediodía con mi equipo, si me va bien en la elección volveré a comer ahí en cada domingo de cada elección". Y como fue consultado para esta nota antes del inicio de la veda, aprovechó para camuflar su latiguillo de campaña: "Volveré siempre que el lugar no cierre por la crisis, porque la plata no alcanza, ¿no?".