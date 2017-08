El precandidato a diputado por el frente kirchnerista Unidad Ciudadana Daniel Scioli destacó hoy que, pasada la presente jornada electoral, "se trata de que las cosas puedan mejorar y escuchar a la gente que no la está pasando bien". "Quiero un país desarrollado, que esté unido para achicar las brechas de desigualdades", reflexionó el ex gobernador bonaerense tras votar en una escuela de Dique Luján. El ex candidato del kirchnerismo a la Casa Rosada recordó "la elección presidencial (de 2015) que marcó un rumbo para el país", aunque se manifestó "respetuoso" de la voluntad ciudadana y dijo que ahora "se trata de que las cosas puedan mejorar y escuchar a la gente que no la está pasando bien".