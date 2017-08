Si la vida dentro de un hogar es dura, mucho más difícil se hace la partida. Así cuenta Tatiana lo que pasaba por su cabeza: "Sabíamos que no había vuelta atrás, que vos te ibas, no volvías más y quedabas en Pampa y la vía. ¿Voy a poder sola? El miedo estaba ahí, si me va mal quedo en la calle".