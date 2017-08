Me llamó la atención la humildad con la que se sentó a comer con un pibe del interior a quien no conocía, un pibe que no tenía mucho más para dar que sus ganas de sumar. Tiempo después me di cuenta de que esa humildad y esa confianza con la que me dio a mí, y a muchos otros, una oportunidad, son características de su manera de vincularse y trabajar; de formar equipos.