De todas las fuerzas que se presentan a las elecciones de hoy, Unidad Porteña es la única que presenta diferentes listas de candidatos a diputados nacionales y legisladores que competirán en las PASO: un conglomerado de dirigentes de centro izquierda y ex funcionarios kirchneristas que buscan revitalizar al progresismo. El ex ministro de Educación Daniel Filmus, al frente de la nómina Unidad Ciudadana para Diputados, busca su redención: en el 2013 no pudo renovar su banca en el Senado (quedó en manos de Fernando "Pino" Solanas), y tanto en 2007 como en 2011 perdió en su intento de ser Jefe de Gobierno. Lo acompaña el ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, como primer candidato a legislador local. Tendrán como desafío recuperar el segundo lugar como fuerza política de oposición que le arrebató Lousteau en el 2015, cuando le sacó casi 4 puntos en la primera vuelta electoral.