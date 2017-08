En efecto, Infobae no logró que ningún miembro de Cambiemos salga del discurso oficial en relación a la provincia de Buenos Aires. "Estamos en un escenario de paridad, está para cualquiera", es lo que repiten, como un mantra. Algún candidato se animó a un "estamos dos puntos por encima, pero podemos quedar dos puntos para abajo", pero no mucho más. Un diputado dio algunas precisiones. En el interior de la provincia se volverá a ganar, pero no como sucedió en el 2015, porque Florencio Randazzo logró quitarle algunos puntos en distritos claves, por eso los viajes a Mar del Plata, a Azul, a Bahia Blanca. En la primera se logrará una diferencia importante. En la 3º sección electoral, se perderá por 500.000 votos.