En la misma línea alejada de los dos extremos de la grieta, llamó a los indecisos a votar por 1País. "A los que todavía no decidieron el voto, les digo que el domingo tienen la oportunidad de decirle al Gobierno que no van a permitir que los sigan empobreciendo y decirle a la corrupción que no van a permitir que vuelva", evaluó. "Somos el camino que les sirve para mandarle un mensaje a aquellos que se hicieron millonarios en nombre de las políticas populares y a los que creen que el Estado es una empresa y se olvidan que hay gente de carne y hueso que la está pasando mal", insistió.