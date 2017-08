-A mí no me gusta poner el mote kirchnerismo. Yo me siento kirchnerista. Soy peronista y kirchnerista. Acompañé a Néstor en el año 2000 cuando muchos no lo conocían. Cuando entro a un comercio en la calle, me cuentan que no venden nada. Entré a una óptica en Ramos Mejía y una chica estaba aterrorizada porque la habían asaltado hace 40 días. En Ituzaingó hablé con un zapatero que ya pidió tres préstamos para no cerrar el negocio y no sabe qué va a hacer a fin de año. El Estado y la política tienen que estar al servicio de resolver esos problemas. Lo que opinan los dirigentes es importante, pero para solucionar esos problemas no sirve. Sirve si nos involucramos en esos problemas, si podemos ir y dar la cara, y después resolverlo. Queremos que Randazzo sea senador porque es un hombre que cuando estuvo en el gobierno pudo resolver el tema de los trenes después de la tragedia de Once. Se pudo hacer cargo del pasaporte y el documento que tenían dos décadas de atraso. Se pudo hacer cargo de la SUBE. Va ser un senador que no lo vas a encontrar hablando o escribiendo en Facebook.