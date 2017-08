En este punto hay que hacer una aclaración importante: la idea predominante es que en primarias se votan listas, no candidatos. Por ende, son votos del PJ, no del ex presidente. Pero además, esa afirmación abre la posibilidad de que Menem no sea candidato en las primarias y sí participe de las generales de octubre, siempre y cuando la Corte Suprema revoque la decisión de la CNE. Las opiniones en el máximo tribunal, al parecer, están divididas.