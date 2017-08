Lo del dólar son situaciones de fondo. Siempre hay un momento en el que vos empezás a tomar decisiones. Vos no podés administrar la economía con 12 puntos de déficit fiscal. Ni un gobierno de la oligarquía, ni un gobierno peronista. Ninguno. No hay manera. Como vos no podés administrar la radio si tuviéramos todos los meses los gastos por encima de los ingresos.