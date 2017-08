Mostrar “confianza y continuidad” en las relaciones bilaterales de Estados Unidos y la Argentina más allá del resultado electoral del domingo. En este contexto prepara el Gobierno la visita del lunes próximo del vicepresidente norteamericano Mike Pence, que estará en Buenos Aires apenas dos días, se reunirá con el presidente Mauricio Macri y será recibido por buena parte del gabinete nacional.

La fecha post electoral elegida por el enviado de Donald Trump no podía ser más complicada para la Casa Rosada: Pence llega justo un día después de las PASO. Pero Macri buscará mostrar, más allá de que gane o no Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que el resultado de los comicios “no alterará en absoluto” a la administración actual y menos aún los vínculos que existen con Washington, según dicen en el Gobierno.

Por el contrario, Macri mostrará a Pence que sigue intacta la hoja de ruta de los acuerdos que firmó el 27 de abril pasado cuando visitó a Trump en la Casa Blanca. Así, la llegada del vicepresidente norteamericano se encuadrará en un nuevo gesto para darles fuerza a los acuerdos comerciales y de seguridad, entre otros, que sellaron ambos países. También habrá un fuerte mensaje reiterando en forma conjunta una dura crítica al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Las elecciones no cambiarán en nada las relaciones con Estados Unidos porque aquí hay un presidente que tiene mandato hasta el 2019 y hay un vínculo bilateral con Trump que es excelente”, dijo a Infobae un funcionario del Gobierno que trabaja a destajo en las últimas horas para ajustar cada detalle de la llegada de Pence. En este sentido, si bien hay nerviosismo en la Casa Rosada por la visita de Pence en función del resultado electoral y una posible derrota de Cambiemos a manos de Cristina Kirchner, la idea es mostrar un gobierno “sólido y con amplia proyección” a futuro. Para el Gobierno, las PASO solo son un camino hacia el resultado de octubre y por ello no quieren transmitir preocupación o molestia alguna.

El vicepresidente norteamericano llegará el lunes por la tarde a Buenos Aires, se alojará en el Hotel Four Seasons y su actividad oficial comenzará el martes a las 11 con una reunión en la quinta de Olivos junto a Macri. Por la tarde Pence tiene prevista una charla en la Bolsa de Comercio donde concurrirá con su comitiva y 10 empresarios norteamericanos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede en la Argentina preside Alejandro Díaz. La agenda del presidente norteamericano se completará con reuniones con la vicepresidente Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie y los ministros Francisco Cabrera (Producción), Patricia Bullrich (Seguridad) y Nicolás Dujovne (Hacienda).

Para apuntalar los resultados de la agenda de comercio que abordarán Macri y Pence se encuentra en estas horas una delegación argentina liderada por el secretario de Comercio Miguel Braun y el secretario de relaciones económicas de la Cancillería, Horacio Reyser, quienes intentarán cerrar con el secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, al menos dos temas centrales: por un lado, la exportación de carne vacuna a Estados Unidos a cambio de importación de cerdo norteamericano; y, por otra parte, la decisión de Washington de avanzar sin reparos en la importación de limones argentinos. No está definido aún, y tampoco lo estará para la visita de Pence, la decisión de la administración norteamericana de avalar o no la denuncia de dumping contra la Argentina de parte de los industriales del biodiésel de Estados Unidos. Ese tema será resuelto el 21 de agosto por la secretaría de Comercio de Estados Unidos y no antes. No se trata de un tema menor porque la Argentina pone en juego la exportación de unos 1.200 millones de dólares de biodiésel a Estados Unidos. Pero en la agenda inmediata de Pence y Macri no está previsto abordar este espinoso tema.

Desde el punto de vista de los acuerdos de seguridad, fuentes calificadas de la Cancillería dijeron a Infobae que la idea de Macri es avanzar con Estados Unidos en trabajo conjunto que el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizan con sus pares de Estados Unidos por una cooperación en materia de ciberseguridad e intercambio de información sensible en cuanto a operaciones financieras sospechosas que puedan estar financiando a grupos terroristas.

No está contemplado el anuncio de inversiones nuevas de Estados Unidos en la visita de Pence, aunque sí habrá un claro mensaje unificado de dura crítica a Venezuela. Es que en Estados Unidos confían en el liderazgo de Macri en América Latina y apoyarán todo tipo de iniciativas que ayuden a cuestionar el régimen de Maduro. Por lo pronto, la Argentina emuló a la administración de Trump y la UIF pidió bloquear las cuentas o transacciones bancarias de funcionarios venezolanos en el país al mismo tiempo que evalúa dar asilo político a dirigentes opositores venezolanos.