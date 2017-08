Falta una semana para las PASO y Martín Lousteau, líder de Evolución, cuestionó la falta de apertura al diálogo del PRO. "Al PRO le cuesta mucho. Le costó en la primaria con Gabriela Michetti, en Santa Fe y ahora en la Ciudad es otro ejemplo donde no quieren que el radicalismo presente candidatos", opinó el ex embajador de EEUU en el espacio La Política Joven de Infobae. Señaló además la importancia de su espacio; explicó que tiene la impronta desde el principio de usar las PASO para poder oxigenar y que entre gente nueva de afuera para que los partidos no se cierren. "Para que Argentina pueda discutir con la suficiente representatividad hay que concentrar más en espacios que puedan sentarse y dialogar". También dijo que le gustaría que Cambiemos sea un vehículo definitivo en este sentido pero, a pesar de que Cambiemos es gobierno por las PASO, ahora no las quiere usar. "Los espacios políticos una vez que acceden al poder no quieren que les pregunten y aquel que arma listas a dedo está eligiendo candidatos que no son los que eligiría la gente si fueran candidatos", afirmó.