En su acto, el ex Ministro del Interior y Transporte se apoyó en una estrategia similar a la del ex intendente de Tigre, y sostuvo que que "venimos a plantarnos y decirle a (Mauricio) Macri que no vamos a permitir que nuevamente la Argentina entre en un proceso de decadencia". Asimismo, también apuntó contra Cristina Kirchner y dijo que "la soberbia nos lleva inexorablemente a la derrota" y "la obsecuencia clausura el debate y si no hay debate, no hay futuro". "Los leales a veces pueden disentir, los obsecuentes siempre traicionan", concluyó.