El estudio constató que no hay un protocolo de control de puertos, ni habilitaciones y que la DNP ni siquiera se cuenta con actas de inspección o manuales de procedimiento. "Las constataciones referentes a operatividad y seguridad en los puertos son débiles, dado que no surge de los citados informes de inspección el debido diagnóstico de las condiciones operativas existentes, ni es posible constatar el cumplimiento de los programas de seguridad portuaria, de los planes de contingencia y de la normativa relacionada al medio ambiente". Todo indica que en los puertos argentinos en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Tampoco se cumplen, ni se aplican, ningún tipo de sanción a las administradoras de puertos en falta y lo que es peor, no se "aplicó la suspensión de actividades" en situaciones que lo ameritaba.