Los jueces Vega y Grunberg entendieron que la titular del registro no la tuvo y que hasta pudo haber sido víctima de una empleada infiel. La principal prueba en su contra era una firma en la fotocopia del DNI de Boudou pero una pericia caligráfica concluyó que no era su letra. El expediente del auto del ex vicepresidente estuvo a cargo de una empleada que fue sobreseída y no llegó a juicio.