9) Todo esto al margen del Poder Judicial que debe investigar, con la salvedad de que las formas dominantes de la justicia hoy no hacen otra cosa que respetar la metafísica de las imputaciones despóticas, y luego buscar alguna figura jurídica justificatoria. Ese Poder convive con un Miinistro de Justicia dispuesto a consagrar la impunidad en la causa AMIA, obligando a los abogados del Estado a renunciar a su rol de querellante, cuando desempeñan eficazmente su rol. Tratar el tema absorbente de la corrupción con pertinencia y perspectiva histórica implica sacarlo de su estilo de condenación teológica por parte de una Santa Inquisición con documentación propia, escrita por serafines apócrifos, no sólo floja de "papeles" pero que se presenta fuerte en "papers". Papeles, pero de Panamá. El macrismo quiere estar fuera de la historia, sostenido solo por lo que lo iguala a una forma imitativa y absoluta al género raso de la Reproducción Técnica del Capital. Nada habría que esté de más en esta anexión frenética al Gran Capital. No obstante las "sobras" son absorbidas en minuciosos espectáculos de bochorno diario, con que se dedican a capturar las particularidades políticas provinciales o las diversas tradiciones políticas, salvo pequeños núcleos de éstas que se tornan testimonio de resistencia. La joya mayor de la construcción de los mitos que enervan aun la conversación más ocasional, parece una traba material infranqueable: "Se-robaron-todo". Esta frase contiene el "se" -el anónimo profundo de un voz que no puede saber nada sobre sí misma-, el "robaron" -que indica que no son detectables los que cometieron irregularidades, sino entes mefistofélicos, demonios de los ríos turbios, que se esconden en el verbo del Mal-, y el "todo", que indica que el pensamiento no tiene fisuras, no pueda examinarse por dentro, que es vástago de un chispa al rojo vivo de los hornos oficialistas, que no puede ser desalojada de los cerebros. Nada de "grieta" allí. El mismo dispositivo es utilizado para capturar y homogeneizar sensibilidades y percepciones, disolviendo voluntades verdaderamente autónomas, y operar en la justificación de la represión sobre los cuerpos que se lanzan a protestar sobre la injusticia que se impone como sistema. Así, una parte de ese aparato incluye también una constelación cultural-policial que pide bastonazo y cárcel para la movilización popular, huevo de la serpiente de una república vaciada en la que inevitablemente han de convivir una institucionalidad de formalidad representativa con realidades crecientemente represivas, que desatará el cruel capitalismo hegemonizado por los usureros de la globalización financiera. Estos capturaron las posiciones de mando clave en el aparato estatal para endeudar sin límite a la nación con el fin de someterla por largo tiempo. Pero el "se robaron todo" no es sólo para Argentina. La idea de grieta no es sólo para Argentina. Acuden en Brasil al mismo argumento, fomentan en Brasil el odio racista y de clase mientras construyeron un gobierno de varones blancos. Ganaron elecciones en uno, dieron un golpe institucional en otro y agobian con la construcción de un clima contrarrevolucionario en Venezuela. Durante una década estos países fueron un trípode de resistencia que construyó un polo antineoliberal en América Latina. Hoy vivimos una contraofensiva del capital y el desafío de detenerla en una instancia que aún no tiene definición. No sólo hay que retomar el camino de un proyecto nacional, sino que hay que contribuir a la reinstalación de un rumbo de integración de América Latina. Será una época en que se encontrarán entrelazadas disputas institucionales, conflictos sociales y movilizaciones en espacios públicos, mientras se irán debatiendo y enhebrando nuevas formas de actividad y organización política. En el rumbo necesario de fundir la resistencia social con la oposición política al programa de injusticia y entrega se construyó una lista en la Provincia de Buenos Aires que significa un cambio sustantivo y generador de entusiasmo porque atiende a esa necesidad de articulación. La candidatura a Senadora de Cristina Fernández de Kirchner, y las otras que la acompañan, se pueden asumir en términos de esperanza, reparación social y recuperación de las vetas conocidas y por conocer de la historia argentina. Resulta bienvenida y estimulante la presencia de dirigentes sindicales combativos, de nuevos espacios políticos y de quienes representan la brega por el desarrollo científico nacional con una notoria paridad de género. Las elecciones serán en una hora crucial que exige un acto urgente: Votar por Unidad Ciudadana y Unidad Porteña, respectivamente, en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y por las expresiones afines a las mismas en todos los rincones del país.