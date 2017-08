Los jueces sostuvieron que la decisión recurrida por la defensa de los imputados no cumple con el requisito que establece el Código Procesal Penal ya que no se trata de una sentencia definitiva o que ponga fin a la acción, a la pena, o haga imposible que continúen las actuaciones. Además, afirmaron que tampoco las defensas lograron demostrar el agravio que no se pueda reparar en forma posterior generado por la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones. Como consecuencia de esta resolución, ya no hay impedimentos para que Nuñez Carmona y Vanderbroele sean sometidos a juicio oral y público.