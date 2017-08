Su particular historia comienza casi por casualidad, aquel mediodía de 1967 cuando tuvo que suplantar al parrillero más renombrado de la época, minutos antes del lanzamiento de un candidato a intendente en el conurbano bonaerense, quien no tenía la menor posibilidad de ganar la elección. El clima era tan tenso que la bomba explotó por el lugar menos pensado. Este conocido parrillero se descompensó, tuvo que ser asistido por su equipo de confianza y llevado al hospital más cercano. Fue ahí cuando se posaron todos los ojos en este joven de 17 años. "Tomá el control vos Osvaldito y hacé lo que puedas, total este muerto no gana aunque quememos las boletas de todos los otros candidatos".