—Usted planteó hace unas semanas con Pichetto y Sanz la necesidad de llegar a un acuerdo de gobernabilidad. ¿Cree que hace falta ese acuerdo?

—No, lo que planteamos no es un acuerdo de gobernabilidad. Creemos que sí es necesario un espacio de construcción en economía, en trabajo. Lo que creemos es que estamos en una etapa de confrontación por las elecciones, pero después de octubre debemos sentarnos para ponernos de acuerdo en temas básicos que permitan sacar a la Argentina adelante. Hay cuestiones centrales: un millón de chicos no trabajan ni estudian, eso es una catástrofe; los chicos que están en la pobreza… Hay que trabajar y ponerse de acuerdo para arreglar esto. Sentarnos con un peronista responsable es posible y no creo que no podamos ponernos de acuerdo en eso.