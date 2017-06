— No puedo opinar como generación. Caparrós es un modelo a seguir por muchos de los que intentamos escribir sobre aquella etapa pero expresa una fracción de esa generación que era, con el mayor de los respetos, la fracción ilustrada que contó la historia, que tuvo una cantidad de recursos simbólicos para referirse a la experiencia. No es el caso de muchos congéneres de él, no solo que no militaron sino que militaron en otros espacios, digo, alguien de la misma edad de Caparrós que podía venir, no sé, de La Cava, donde estaba la unidad básica de Anita, probablemente ni siquiera llegue a leer lo que publicó Caparrós y tenga una visión muy distinta sobre la época. Lo que más me gustó del artículo, porque lo comparto, y lo digo con pena, es esta sensación de fracaso de país. Lo que no comparto es que esa lógica de "la culpa la tuvo nuestra generación", porque iguala a todos. Históricamente, no puedo decir que es todo lo mismo. No es la misma la responsabilidad de Caparrós que la de quien organizaba la patota de la Triple A. Hay un problema con ese concepto de "la culpa es nuestra". Si todos somos responsables nadie lo es.