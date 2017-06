En una entrevista con A24, Massa se refirió a las elecciones de octubre, y aseguró que no es cierto que la decisión sea entre Cambiemos y el Frente para la Victoria: "Si no, terminamos siempre con bandas que están señaladas por la corrupción y pelean por fueros, y te encontrás con grupos empresarios que toman el poder y gobiernan solo para las empresas. Tenemos que darle la alternativas a los que no quieren ni al Gobierno ni al kirchnerismo".