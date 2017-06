La Cámara, según el pedido de la UIF, enfatizó que "no puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", en implícita referencia a la ex mandataria y las otras personas requeridas.