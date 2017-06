Pero Garavano no sólo deberá dar certeza de su conocimiento de la ley local e internacional. El ministro de Justicia también deberá jurar que la información clasificada no será filtrada a los medios de comunicación y a ciertos estudios de abogados con conocida influencia en los tribunales federales. El FBI ya sufrió filtraciones con los casos de la FIFA y el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y no quiere que se repita la misma secuencia con la pesquisa de los corrompidos por los 35 millones de dólares –o más—que pagó Odebrecht para aceitar su maquinaria en la Argentina.