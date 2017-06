Santa Fe es otro foco de conflicto, no porque la UCR no encabece, sino porque desde Casa Rosada se vetó a Mario Barletta. En su lugar, se impuso el nombre del actual secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard. "Es un hombre de gran experiencia, no tan conocido, pero también hay un reclamo de la ciudadanía de renovar la política y que haya nombres nuevos", analizó a Infobae un dirigente de Cambiemos que conoce el detalle de las negociaciones.