Pero la ex presidenta consideró que el magistrado "no puede intervenir en la investigación del hecho principal ni en las de su encubrimiento". En ese sentido, recordó que Bonadio está investigado por presuntas irregularidades en una causa de la que finalmente fue apartado por la Cámara Federal y de la que derivó una investigación por su presunto vínculo con Carlos Corach, ex ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem.