El contador se ríe con algo de amargura cuando le recuerdan el monto del embargo firmado por Martínez de Giorgi en Comodoro Py. "Si averiguás sobre mi situación actual, estoy totalmente embargado y haciendo lo que puedo", aclara. "Las acusaciones pueden ser infinitas. Dos veces me detuvieron con acusaciones totalmente falsas. Gracias a Dios la Cámara revocó. Se anuló el primer procesamiento, que era un disparate. Testigos de identidad reservada me acusaban de cualquier barbaridad, que lejos estaban algo de que ver con lo que yo hacía, hago o hice", asegura Gotkin, que afirma haber apelado el procesamiento de Martínez de Giorgi. Su voz se vuelve de piedra cuando le recuerdan a su ex socio Schoklender: "No tengo ninguna relación con él", dice, con tono grave, irritado.