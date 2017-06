Santa Cruz tiene el tamaño de Alemania, la cantidad de habitantes de Palermo Hollywood y la expectativa de vida de Venezuela. Es la provincia gobernada desde hace 25 años por la misma familia que manejó el país durante 12 de esos 25. Lo recibe la gobernadora, quien lo increpa: "Escúcheme Underwood, si no fuera porque usted decidió dejar de imprimir billetes de mentira no estaríamos así. Le pido que entre en razón, gire fondos de manera urgente y ya que está ayúdeme a correr los muebles para tapar la puerta así no entran estos delincuentes que insisten con cobrar su salario". Horas después de resistir dentro de la gobernación para que no los lincharan, logra salir por la puerta trasera y se va directo a la Capital Federal para hacerle frente a una grave crisis institucional.