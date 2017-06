Nací en el 42, en la colchonería de Castro Barros y Agrelo donde todavía trabajan mis primos. Fue un poco antes del peronismo pero no me quedan recuerdos de su ausencia. Primero vivíamos todos en una pieza, luego en dos, ya a mis siete años mi padre, colchonero de máquina al hombro, compró una casa y arregló dos piezas como con un baño y una cocina. Atrás vivían tres familias y además trabajaban un tapicero y varios colchoneros. Los del fondo eran peronistas, mi padre, socialista de Alfredo Palacios. No había grieta, no iba más allá de un Boca-River.