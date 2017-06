"Unidos x la educación, el trabajo y la inclusión" ese fue el título que se eligió para el lanzamiento del espacio "Unidos" que intentará transformarse en un conglomerado de partidos afines al kirchnerismo, de cara a las elecciones legislativas. Un detalle no menor: La Cámpora no forma parte de este armado. La presentación se realizó en la sede la Universidad Metropolitana, liderada por el titular del PJ Capital, Victor Santa María, quien estuvo acompañado por el ex canciller, Jorge Taiana; Eduardo Valdés, ex embajador argentino ante la Santa Sede; el ex ministro de Educación, Daniel Filmus; la ex diputada nacional y ex embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja; y la presentación casi oficial de su regreso al kirchnerismo del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. También hubo representantes del Movimiento Evita, entre otros sectores y agrupaciones sociales.