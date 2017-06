Para cerrar sus declaraciones sobre ese episodio con Marcos Peña, indicó: "Lo que enoja no es que yo le diga 'trollero', les enoja que tengamos proyectos para problemas concretos que ellos no saben solucionar", y ejemplificó con la iniciativa "Bajemos los precios", para quitar impuestos en once productos de la canasta básica. "Estamos haciendo lo que el Gobierno no hace, que es defender el bolsillo de los que menos tienen", subrayó.