Once días después de ser removido, el hijo del ex candidato a vicepresidente se consideró despedido. En efecto, Balbín lo echó: decidió no renovarle la contratación con la que había ingresado hasta ser designado en la planta permanente del organismo. Dos meses y medio más tarde, el 29 de noviembre del 2016, Francisco Zannini y el abogado patrocinante de Balbín fueron a una audiencia de conciliación, pedida por el joven al ex procurador -en forma particular al funcionario, y no al Estado-, quién mandó a su letrado. Zannini sí se presentó frente al mediador junto a su abogada, del estudio Recalde. Reclamaba 100.000 pesos y la vuelta a la modalidad contractual anterior. No hubo acuerdo.