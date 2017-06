La titular de la cartera de Seguridad también se refirió a los antecedentes de las fuerzas y su vínculo con el delito y el narcotráfico y afirmó que "en todo el país hay estrategias muy fuertes de control de la corrupción policial con nuevas metodologías". En ese sentido, alegó que "por primera vez en la Argentina hay una estrategia contra el narcotráfico y no nos importa quién sea. Esta lucha no puede tener nombres y apellidos, no importa quien sea", insitió. Y cerró, tajante: "Si hay narcotráfico, adentro. Acá se terminó, no hay nadie quien pueda aceptar algún tipo de connivencia".