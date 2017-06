En este sentido, aclaró que no tuvo ningún vínculo laboral ni de ninguna otra índole con el ex funcionario o su cartera. "Mi relación fue con Odebrecht, fui asesor durante 4 años. No fui valijero, no fui lobbysta, no fui intermediario. Los asesoré en muchos proyectos, incluso, en la construcción de un estadio cerrado; ese fue el comienzo de la relación", explicó.