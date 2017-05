La estrategia política del peronismo (en rigor, de todos los partidos políticos) para las elecciones legislativas de este año no admite alternativas: o hay unidad para conformar una lista única, la línea que impulsa la ex presidente Cristina Kirchner y el círculo cerrado del Frente para la Victoria; o se impone la idea del ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, para zanjar la cuestión y resolver las candidaturas vía una PASO.