El fiscal federal Ramiro González imputó a los ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y abrió formalmente una investigación. El juez Martínez De Giorgi analizó los contratos, ordenó una pericia contable y escuchó a testigos, tras lo cual entendió que no hubo delito por parte de los ex funcionarios y cerró la causa el 10 de abril pasado, según las constancias a las que accedió este medio.