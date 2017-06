La gran incógnita es si Cristina se decidirá a participar en las elecciones o no. Desde todos los rincones del kirchnerismo le reclaman que sea candidata en los próximos comicios. La necesitan para poder aglutinar a la mayoría de los dirigentes y buscar un triunfo que debilite al gobierno nacional en el Congreso. Pero durante los últimos días, la ex mandataria dejó en claro que solo será candidata si hay unidad, y que no tiene intención de participar en una elección primaria. Su futuro político es incierto y eso genera ansiedad en las bases del espacio.