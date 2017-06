Juan Martín Mena, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue imputado en la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y allegados del gobierno anterior por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA en la firma del memorándum de entendimiento con ese país.