Con respecto al fallo de la Cámara, que considera que habría que ahondar la investigación sobre los ex funcionarios, fuentes de la Sala II explicaron a Infobae que al margen del rechazo del pedido de indagatoria, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun señalaron que el fiscal Guillermo Marijuán deberá avanzar en la investigación de los ex funcionarios, incluida Cristina Kirchner, porque los ilícitos de Báez están vinculados con la familia de la ex mandataria.