Otro momento tenso fue cuando se refirió a Odebrecht: "No sé si está De Vido en la Cámara, no lo vi en los dos años que vine al recinto. Las coimas se las pagaron a los funcionarios públicos de su gobierno. Que vengan y den toda la información, caiga quien caiga. No tenemos problemas, nada que ocultar, ustedes sí, Gils Carbó también y por eso no avanza".