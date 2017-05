En casi todas las encuestas que circulan por los despachos de la mesa chica de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se repite como constante la preocupación de los bonaerenses en relación a la inseguridad. Resolver esta problemática fue una de las promesas de campaña y es uno de los ejes de la gestión: ayer lo explicitó ante un grupo de empresarios en la reunión del Consejo Interamericano de Producción y Comercio (Cicyp): "Es un proceso que va a llevar tiempo, pero la primera regla es la decisión del Presidente y de nuestro gobierno de no ser parte del delito. Nosotros no somos parte. No es sólo por la corrupción, sino a no mirar para otro lado, no ser cómplices".